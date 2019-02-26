Вторник, 26 Февраля 2019 17:11

АрмИнфо. Посол Беларуси в Азербайджане, говоря о том, что виновники преступления в Ходжалы должны понести наказание, наверное, имел виду тогдашние власти Азербайджана, которые сами и учинили эти зверства. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь главы Арцаха Давид Бабаян.

"Эти чудовищные деяния в Ходжалы были учинены руководителями Народного фронта Азербайджана с целью смещения первого президента Азербайджана Аяза Муталибова. Он, кстати, сейчас в Баку, и посол Беларуси мог бы поинтересоваться у него, кем и ради каких интересов была организована эта резня. Он бы тогда для себя определил реальный круг виновников этой трагедии", - подчеркнул Бабаян.

При этом Бабаян констатировал, что Народный фронта Азербайджана учинил всё это из- за политических интересов. По его словам, тогда узкокорыстные интересы были поставлены превыше человеческих.

Отметим, что посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович сегодня заявил, что виновники трагедии в Ходжалы должны понести наказание. "Мы приходим сюда, чтобы почтить память жертв Ходжалы. Это трагедия для нас всех напоминание того, что в двадцатом веке это возможно. Мы пережили Великую Отечественную войну, было много трагических жертв, казалось бы, после этого все забыто. Но трагедия в Ходжалы, где погибли сотни безвинных людей, показала обратное. Мы, белорусы, разделяем с вами эту боль утраты и хотим, чтобы все виновники этой трагедии, невзирая на срок давности, были наказаны за свои преступления", - подчеркнул он.