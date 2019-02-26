Вторник, 26 Февраля 2019 17:06

АрмИнфо. Новоназначенный посол Португалии в Армении Пауло Визеу Пинейру 26 февраля вручил свои верительные грамоты президенту Армену Саркисяну. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, в ходе встречи президент выразил уверенность в том, что посол использует свой опыт и знания для развития дружественных отношений между странами.

Подчеркнув тесные армяно-португальские отношения, президент Саргсян выразил уверенность в том, что сотрудничество двух стран также имеет прекрасное будущее.

В свою очередь посол заверил, что сделает все возможное для углубления армяно- португальских отношений, во всех взаимовыгодных вопросах для развития активного сотрудничества между двумя дружественными странами.