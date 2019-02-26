Вторник, 26 Февраля 2019 17:01

АрмИнфо. В 2006 году экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян на основании собственного заявления был выписан с места своей регистрации в Степанакерте с тем, чтобы зарегистрироваться в Ереване. Об этом говорится в заявлении полиции НКР.

В заявлении, в частности, отмечается: "Полиция Республики Арцах дала письменный ответ на запрос Самвела Бабаяна о том, почему его нет в списках избирателей НКР. В 2006 году Самвел Бабаян, согласно собственному заявлению был выписан с места своей регистрации в Степанакерте с тем, чтобы зарегистрироваться в городе Ереван, следовательно, он должен быть в списках избирателей Армении. Если Самвел Бабаян пожелает, он может обратиться в паспортный отдел полиции Арцаха для того, чтобы быть зарегистрированным в одной из общин Арцаха, после чего он будет включен в список избирателей".

Отметим, что 25 февраля Самвел Бабаян в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил, что в 2006 году власти Арцаха лишили его гражданства республики, отметив, что намерен в судебном порядке обжаловать это решение.