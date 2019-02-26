Вторник, 26 Февраля 2019 16:50

АрмИнфо. С 1 по 3 марта в Ереване пройдет международная специализированная выставка "Кавказ: Строительство и ремонт EXPO 2019". Организатором ее проведения выступили Logos EXPO Center и Союз промышленников и предпринимателей РА.

Как отмечают организаторы выставки, "Кавказ: Строительство и ремонт EXPO" является крупнейшей строительной выставкой в Армении. На нейт будут представлены самые крупные строительные бренды не только из России, Грузии, Украины, Беларуси, Казахстана, Ирана, Италии, Германии, Польши, но и ряда других индустриально развитых стран. Именно это событие станет уникальной платформой для создания и развития бизнес-отношений между строительными компаниями Армении и вышеперечисленных стран. Для армянских компаний открывается возможность на месте наладить необходимые бизнес контакты, направленные на интеграцию с крупнейшими производителями в области строительства. Основными тематическими разделами выставки станут строительные технологии, строительное оборудование, ремонт, отделочные материалы, строительные материалы, проектирование, интерьерный дизайн и др.