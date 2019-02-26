Вторник, 26 Февраля 2019 16:37

АрмИнфо. Официальный Баку выступил с заявлением, в связи с приглашением представителей Арцаха принять участие в заседании "Лазаревского клуба" в Москве.

Так, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заверила, что подобные шаги противоречит целям мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Как известно, площадка российско-армянского "Лазаревского клуба", который начал действовать в прошлом году, используется для провокационных целей. Это вполне очевидно, при рассмотрении мнений, озвученных на первой встрече этого клуба в Ереване 30 ноября - 1 декабря 2018 года", - сказала Абдуллаева, добавив, что Азербайджан, посредством посольства в России выразил свое неудовольствие МИД РФ в связи с этим вопросом.

Абдуллаева также считает, что приглашение на мероприятие представителей Арцаха, а также мнения основателя клуба Константин Затулин, который занимает должность Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками преследуют цель навредить отношениям высоко уровня между Азербайджаном и Россией. "Такая деятельность "Лазаревского клуба", которая явно противоречит целям мирного урегулирования карабахского конфликта путем субстантивных переговоров, никак не совпадает с усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Россию, продвигать вперед процесс решения конфликта. В случае, если не будут приложены достаточные усилия для предотвращения приглашения представителей незаконного режима на мероприятие на фоне организации такой встречи официальным лицом, которое занимает руководящую должность в парламенте России, которая является одним из сопредседателей МГ, это даст основания для возникновения определенных вопросов", - заключила Абдуллаева.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова на прошлой неделе уже прокомментировала этот вопрос, подчеркнув, что посредническая деятельность России и проведение этого форума никоем образом не связаны. "Безусловно, Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и на официальном уровне выполняет все взятые на себя обязательства. При этом в Москве, как Вы правильно отметили, ежедневно проходят сотни форумов на различные темы, которые проводят гражданское общество и неправительственные организации. Думаю, речь идет об одном из них. Если у вас есть информация о том, что в этом форуме каким-то образом участвуют официальные лица, передайте её нам. У меня такой информации нет.Повторю, проведение мероприятий гражданским обществом и неправительственными организациями - это их право, которое закреплено в нашем законодательстве. Если речь идет о том, что в мероприятии участвуют представители государственных органов в официальном качестве - я готова буду прокомментировать, но только конкретные данные", - резюмировала она.

Отметим, что втрое заседание клуба запланировано на 5-6 марта в Москве. Тема следующего заседания - <Экономика, инвестиции и интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении>. Согласно информации опубликованной на сайте клуба, к подготовке докладов будут привлечены ведущие ученые-экономисты, а также деловые люди России и Армении, представители профильных министерств и ведомств, ведущих российских компаний и корпораций, занимающихся бизнесом в Армении. К участию во Втором заседании будут приглашены руководители Республики Армения и Республики Арцах, российские и армянские парламентарии, политики, эксперты, предприниматели, общественные деятели и журналисты двух стран. В мероприятии примут участие от 150 до 200 участников.