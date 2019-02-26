Вторник, 26 Февраля 2019 16:26

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян намерен создать свою партию. Об этом Бабаян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Бабаян, в частности, отметил: "Внутриполитическая жизнь нашей республики вошла в новую фазу динамичного развития. Естественно, происходящее непосредственно касается всех и каждого из нас. Каждый патриот и сознательная личность должны принимать участие в общественно-политической жизни нашей страны, тем самым внося свой вклад в дело развития, укрепления и защиты нашего государства", - подчеркнул пресс-секретарь президента НКР.

Он также заметил, что работая более двух десятилетий в различных государственных структурах, занимая ответственные должности, а также, будучи активно вовлеченным в общественно-политическую и научно-образовательную жизнь, он не может оставаться в стороне.

"После долгих размышлений, а также воодушевившись поддержкой множества друзей и единомышленников, я решил создать вместе с ними новую политическую силу - Консервативную партию Арцаха.

Мы высоко ценим всё положительное, все наши успехи и победы, достигнутые за последние три десятилетия. Всего этого наш народ добился ценой пролитой крови своих отважных сынов и тысячи лишений, благодаря своей кропотливой работе, непоколебимой вере и неиссякаемому оптимизму. Мы обязаны сохранить все эти достижения", - подчеркнул Бабаян.

Пресс-секретарь президента Арцаха также подчеркну, что сегодняшняя общественно- политическая жизнь, геополитические процессы динамично изменяются, что требует вовлечения в политическую жизнь страны людей с соответствующим потенциалом, профессионализмом и высокими моральными качествами. "Принимая во внимание именно эти императивы, мы хотим принять активное участие в деле развития и укрепления нашей страны, защищать интересы народа, применяя новые идеи и подходы в процессе государственного строительства.

В данном контексте мы готовимся принять активное участие в парламентских выборах в 2020-ом году. Получив поддержку народа и будучи представленными в Национальном собрании, у нас появится возможность осуществлять наши программы более эффективно в интересах нашего народа и Родины", - отметил он.

По словам Бабаяна, в основу идеологии его партии легли сохранение национальных ценностей, наших успехов и побед, достигнутых ценой больших жертв, а также эффективное и профессиональное противостояние современным вызовам в сложившихся реалиях.

"Для нас суверенитет Арцаха,высокий уровень безопасности, социальная справедливость и демократия,защита окружающей среды являются исключительными ценностями.Наш лозунг - профессионализм, честность, патриотизм и трудолюбие. Во внутриполитической жизни мы не выступаем против кого-либо и никого не считаем врагами. Более того, для нас неприемлемы любой раскол или поляризация в обществе. Наша величайшая сила заключается в нашем единстве", - заключил пресс-секретарь президента НКР.

В заключении Давид Бабаян пронформировал, что посредством прямого эфира в соцсети Facebook будет периодически информировать общественность о подходах его партии к решению политических, экономических, социальных, геополитических и других задач.