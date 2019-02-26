Вторник, 26 Февраля 2019 16:16

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank 1 марта проведет публичное размещение купонных не документарных облигаций в объеме 1.3 млрд драмов по доходности 9,5% годовых. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, срок обращения облигаций этого выпуска установлен в 24 месяца, а номинальная стоимость одной облигации составляет 100 тыс. драмов. Купонные выплаты, как и при предыдущих драмовых выпусках, предусмотрены раз в полгода.

Желающим приобрести облигации этого выпуска нужно заполнить и представить в банк заявку, которая представлена на сайте Банка ACBA-Credit Agricole. Так, для физлиц бланк заявки доступен по ссылке

https://www.acba.am/uploaded/bond- purchase-for-individiual.pdf,

для юрлиц

https://www.acba.am/uploaded/bond­purchase-for%20legal.pdf.

Отметим, что на фондовой бирже Армении AMX на сегодня котируется 4 транша облигаций Банка ACBA-Credit Agricole, в частности 2 драмовых в общем объеме 1.7 млрд драмов и 2 долларовых в общем объеме $7.755 млн. Эти облигации вошли в основной список Abond.

Первый выпуск - долларовый - датируется 18 августа 2017 года с прохождением листинга 24 октября того же года. В декабре 2017 года последовал выпуск драмового транша с прохождением листинга 14 марта 2018 года.

Следующие два выпуска - драмовый и долларовый - состоялись 12 июля 2018 года с прохождением листинга 21 ноября того же года. Котируемые на бирже долларовые облигации банка имеют срок обращения 30 и 36 месяцев, а драмовые - 24 месяца. Доходность по купону долларовых облигаций с первого по последующий выпуск снизилась с 5,5% до 5,25% , а драмовых облигаций, наоборот, повысилась с 9,2% до 9,5%.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.