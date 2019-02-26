Вторник, 26 Февраля 2019 15:53

АрмИнфо. Заместитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Олжас Бектенов рассказал о планах ведомства по упрощению процесса создания бизнеса для казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предлагаем оказание услуг по так называемому жизненному циклу - если человек хочет начать бизнес, для этого ему нужно приобрести землю, получить разрешение на строительство, лицензию и все разрешительные документы. Наше предложение предусматривает одно обращение - если человеку нужно конечная услуга «открытие бизнеса», мы и должны к этому стремиться. Человек подает заявление, дальше уже проблемы государства, как предоставить ему ту услугу, которую он в итоге хочет получить. Мы изучили опыт в Сингапуре, мы неплохо двигаемся, поэтому это вполне достижимо», - сказал Олжас Бектенов на панельной сессии партии «Нур Отан».

Он также напомнил, что максимально возможный переход к оказанию государственных услуг онлайн также является одной из приоритетных целей Агентства. «Как вы знаете, Агентство является уполномоченным органом по контролю за качеством оказания госуслуг. По итогам 2018 года у нас 69% госуслуг оказывается в электронном формате, то есть без какого-либо контакта между гражданином и чиновником, 16% через ЦОНы. Итого, 15% остается пока в прежнем формате. Если говорить в цифрах, порядка 100 млн госуслуг мы оказываем в режиме онлайн.

Президентом поставлена задача до конца 2020 года довести долю электронных услуг до 90% и 10% оказывать по принципу одного окна. Тогда, мы на 100% исключим контакты и сможем говорить об искоренении бытовой коррупции. Мы предлагаем сменить парадигму, отойти от принципа «человек для услуги» и перейти к принципу «услуга для человека», - заключил спикер.

Возвращаясь к вопросу борьбы с коррупцией в стране, О. Бектенов подчеркнул, что успешным элементом государства в этом вопросе является активная гражданская позиция общества. «Мы достаточно активно работаем с гражданским обществом, при агентстве действует специальная мониторинговая группа. Такие же мониторинговые группы созданы на областном и на районном уровнях, в которые входят активные представители НПО и гражданского сектора, и которые очень нам помогают в проведении антикоррупционной работы. В рамках этих проектов ведется работа по искоренению бытовой коррупции», - добавил представитель АДГСПК.