Вторник, 26 Февраля 2019 15:21

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян 27 февраля с двухдневным официальным визитом отправится в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, в ходе визита запланирована встреча премьера Армении с духовным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи.

В ходе визита, премьер-министр в Тегеране встретится с президентом ИРИ Хасаном Рухани, после чего руководители двух стран дадут пресс-конференцию по итогам переговоров.

В честь Никола Пашиняна от имени президента Ирана будет дан официальный обед.

После премьер-министр встретится с руководителем Меджлиса (Парламента - Ред.) Ирана Али Лариджани.

Вечером 27 февраля Никол Пашинян посетит тегеранский спортивно-культурный центр "Арарат", а затем встретится с представителями армянской общины в Иране.

28 февраля глава правительства отправится в Исфахан, где он

встретится с губернатором и представителями армянской общины.

Отметим, что согласно официальной статистики за 2018 год торговый оборот между Арменией и Ираном возрос на 40.5%, составив $363.6 млн.

Однако при этом почти в два раза возросло отрицательное сальдо торгового баланса Армении с Ираном: с $90 млн до $175 млн.