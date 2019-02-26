Вторник, 26 Февраля 2019 15:07

АрмИнфо. В 2019 году будет увеличено финансовое содействие Армении из "Зонтичного фонда" ЕС. Об этом сообщил глава делегации ЕС в РА, посол Петр Свитальски 26-го февраля на пресс-конференции.

По словам посла, в прошлом году впервые Армения получила 10 млн евро из данного фонда. Тогда уже ЕС увеличил финансовое содействие Армении на 20-25%. Помимо этого, как указал глава делегации ЕС, членство в этом фонде важнее полученных денег, поскольку <Зонтичный фонд> является политическим инструментом, он предлагается в случаях, когда признается прогресс на пути политических реформ. "Финансирование из "Зонтичного фонда", в текущем году возрастет и это является важным политическим сигналом о том, что ЕС высоко оценивает прогресс Армении в демократических и иных реформах, включая и выборы", - отметил Свитальски.

Посол ЕС отметил, что 2019 год станет решающим в плане определения обязательств сторон после 2021 года. Многолетний период финансирования будет запланирован на 7 лет - после 2021 года. И если Армения будет двигаться по пути реформ и покажет целевое использование выделенных средств, то, по словам посла, можно надеяться на существенное увеличение финансирования.

На сегодня, по словам дипломата, с армянскими партнерами ведутся переговоры относительно проектов, которые внесут свой вклад в развитие страны. "Дискуссия очень конструктивна, и надеюсь, что в текущем году Армения сможет извлечь больше пользы от финсодействия ЕС", - сказал посол Свитальски.