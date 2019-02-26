Вторник, 26 Февраля 2019 14:52

АрмИнфо. В министерстве юстиции Армении существует ряд программ, которые финансируются из бюджета, но эффективность и необходимость которых их вызывает большие сомнения.

Об этом 26 февраля в ходе открытого обсуждения по вопросам реализации бюджета и реформирования системы управления государственными финансами в 2016-2020 гг. заявил руководитель антикоррупционного центра "Трансперенси интернешнл" Варужан Октанян.

Он подчеркнул, что каждый год Минюст представляет результаты реализации всех программ, на которые из бюджета были выделены средства. "Например, представители ведомства отмечали, что в 2018 году заключенными в УИУ было получено 4.200 юридических консультаций, однако, не ясно, сколько человек было удовлетворено качеством данной услуги. Также был опубликован список лекарств, которые ежегодно закупаются в УИУ, но опять-таки неясно, насколько востребованы в пенитенциарных учреждениях, закупаемые лекарства", - подчеркнул Октанян.

Он также заметил, что некоторые программы в министерстве ежегодно фиксируют весьма положительные результаты, другие - напротив, как правило, находятся в более плачевном состоянии. "Так, например, наилучшие результаты в Министерстве юстиции в 2018 году были зафиксированы в сферах борьбы с коррупцией и в информационной сфере. Также есть программы, где вообще нет результатов эффективности", - отметил руководитель центра "Трансперенси интернешнл".

По его словам, важно понять, какие именно программы действительно необходимы для министерства, и какие можно исключить. Тогда средства будут расходоваться более эффективно.