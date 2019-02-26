Вторник, 26 Февраля 2019 14:51

АрмИнфо. ЕС отмечает положительные тенденции в сфере правосудия Армении в постреволюционный период. Об этом заявил 26-го февраля журналистам глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

По словам посла, партнеры из ЕС очень серьезно относятся к реформированию системы правосудия. Правительство Армении также заявляло, что реформы в сфере являются для них приоритетными. В связи с этим, коллеги из ЕС находятся в постоянном контакте с армянской стороной, и уже выступили с соответствующими предложения. При этом, по словам дипломата, в Армении по сравнению с дореволюционным периодом, ситуация в сфере юстиции выгодно отличается. <Есть место и критике, но ЕС верит в готовность правительства реформировать систему. Здесь конечно важно мнение граждан, поскольку они конечные судьи>, - отметил Петр Свитальски. По его словам, согласно различным исследованиям отмечается рост доверия среди населения Армении в отношении судебной системы республики.

Как отметил посол Свитальски, в ЕС привержены той идее, что в новой Армении в системе правосудия должна быть полная прозрачность и абсолютная приверженность европейским стандартам правосудия.

Что касается переходного правосудия, то Петр Свитальский отметил, что в этом вопросе решение должны принимать только армяне. <Только они должны понять, нужна ли она им и в какой мере. Опыт других стран показывает, что вмешательство извне не так уж полезно>, - сказал посол.

При этом, как указал Петр Свитальски, такой опыт есть в мире и даже в Европе. <Тем не менее, если, к примеру, на Балканах, это сработало, не факт, что сработает и тут>, - заметил посол, подчеркнув, что применение переходного правосудия эффективно работает, если оно нацелено на будущее, и является частью общих реформ. Отметим, что ранее о необходимости имплементации в Армении системы переходного правосудия заговорил и.о.премьера Никол Пашинян в контексте развернутой новым правительством страны широкомасштабной антикоррупционной борьбы.