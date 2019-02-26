Вторник, 26 Февраля 2019 14:37

АрмИнфо. Принимая во внимание успех мероприятия Yerevan Vine Days в 2018 году, компания <ЭВЕНТТУРА> инициирует проведение фестиваля винных дней в столице и в этом году, который традиционно пройдет на улице М. Сарьяна 3-го и 4-го мая.

Из 20 производителей, которых планируется вовлечь в работу фестиваля, 11 виноделов уже утвердили свое участие. На данный момент ведутся подготовительные работы, в частности организаторы на своей официальной странице в Фейсбуке проводят опрос для выявления потребностей и предпочтений посетителей.

Мероприятие проводится с целью способствовать развитию туризма в Армении и повышению узнаваемости нашей страны как "колыбели" возникновения и создания вина.

Напомним, что годом ранее фестиваль вина Yerevan Vine Days был приурочен 2800- летию Еревана. В ходе мероприятия армянские виноделы

представили свыше 200 видов лучших армянских и арцахских вин и блюда армянской и международной кухни из более чем 35 ереванских ресторанов. Вечер проходил под сопровождение рок, джаз и национальной музыки в исполнении лучших армянских групп, диджеев.