Вторник, 26 Февраля 2019 14:34

АрмИнфо.Идти по пути восстановления баланса сил в регионе - не проактивный подход. Об этом в интервью общественному телевидению РА заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать армянской стороне для восстановления баланса сил в регионе.

По его словам, Армения и Азербайджан ни с экономической, ни с демографической сторон не могут быть равными. "Поэтому мы больше внимания уделяем на вопросы качества. И мы делаем такие приобретения, которые дают нам возможность нейтрализовать возможные посягательства нашего противника", - сказал Тоноян, констатировав, что речь идет, в том числе о покупке российских многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Он также не согласился с утверждениями о дороговизне и бессмысленности закупок этих истребителей, подчеркнув, что для него важна жизнь каждого армянского рядового. "Если два летчика истребителя могут выполнять задачи в сотнях километров от передовой, выполнять задачи вместо тысяч военных, о какой дороговизне идет речь? Как в прошлом, так и впредь, жизнь наших военных и контрактников, и срочников самое дорогое для нас. И мы будет искать более эффективные методы по обузданию противника, и одержанию над ним победы", - подчеркнул глава армянского оборонного ведомства.

Тоноян также утвердительно ответил на вопрос о приобретении Арменией наступательного вооружения. По его словам, меняются подходы, психология, так как оборонительная армия всегда проигрывает, о чем и прежде говорили известные военные деятели. "Мы не собираемся оставаться в оборонительных позициях. Если проблема пойдет по пути возобновления боевых действий, мы не будем выжидать", - сказал армянский министр.

На уточнение, означает ли это, что Армения может и напасть, Тоноян задался вопросом: <А почему бы и нет?>

На вопрос, на какие цели Армения планирует взять дополнительные 100 млн долларов у России, глава МО отметил, что кредит будет направлен на приобретение такого вооружения, которое позволит не вступая в гонку вооружения, успешно решать свои задачи. При этом, он отказался рассказать, о каком именно вооружении идет речь, подчеркнув, что это секрет.