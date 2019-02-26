Вторник, 26 Февраля 2019 14:33

АрмИнфо.Вооруженные силы Армении должны быть армией здоровых людей. Об этом в интервью общественному телевидению РА заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, коснувшись призыва в ряды армии молодых людей, имеющих проблемы со здоровьем.

"Наши вооруженные силы - это вооруженные силы, идущие на победы, довившиеся побед. Мы не должны останавливаться, а чтобы двигаться вперед, нам нужны здоровые военнослужащие. Мы вовлекаем молодежь в

организацию нашей обороны, и ко всем относимся как к своим сыновьям. И я, и начальник Генштаба, наш высший офицерский состав пойдет на

победы вместе с этими молодыми людьми", - отметил он, добавив, что армия должна быть здоровой.

На замечание, почему же в ряды вооруженных сил призываются больные молодые люди, Тоноян подчеркнул, что не больные, а имеющие некоторые

ограничения. По его словам, сегодня разрабатывается новый подход, согласно которому к таким призывникам будет применяться альтернативный подход и они будут привлечены к нестроевым работам. "Но, боевые задачи выполняют только здоровые", - заверил глава оборонного ведомства.

Коснувшись коррупционных рисков в ВС, и изменения порядка поставок питания в армию, Тоноян призвал разграничить коррупционные риски и

процесс организации питания. "В процессе организации питания в армии будут проведены революционные изменения. Мы привлекаем частный сектор в процесс организации питания - то есть привлечем аутсорсинговую компанию. Будет применен наилучший мировой опыт", - сказал министр обороны, напомнив, что в мире осталось не так много стран, где в ВС сами организуют питание.

По его словам, на частную компанию, которая будет привлечена в процесс организации питания в ВС будет возложена задача по расширению ассортимента, оптимизации расходов, повышению качества питания.

На вопрос о том, правда ли, что одним из таких компаний владеет его близкий, как об этом писали СМИ, Тоноян сказал, что не только близкий, но и соратник, и союзник. "И на такие революции обычно идут с союзниками, когда веришь этим людям", - добавил глава оборонного ведомства, при этом заверив, что покровительства в этом процессе не будет, и в этой сфере будут обеспечены конкурентные условия.

Вместе с тем он проинформировал, что уже формируется рабочая группа, которая определит "правила игры", а после того, как правительство примет предложение, в шестимесячный срок первая столовая будет запущена.

Отметим, что 21 февраля правительство РА одобрило экспериментальную программу, предусматривающую внедрение в ВС страны механизма государственно-частного партнерства. По словам заместителя министра обороны РА Макара Гамбаряна, до сегодняшнего дня вопросами, связанными с приобретением, доставкой и переработкой продовольственных товаров, непосредственно занимались вооруженные силы, что нередко приводило к проблемам и нареканиям. Теперь предлагается в порядке эксперимента ввести новую систему закупок товаров с учетом всех имеющихся рисков. Речь, в частности, идет о вовлечении в данный процесс частных компаний. Предложение МО РА исходило из опыта ряда других государств. При этом, устанавливается формат минимальных требований. Частные компании должны будут также взять на себя решение таких вопросов, как модернизация воинских столовых, оснащение их техникой и оборудованием, проведение ремонта прилегающих территорий, установка противопожарных, противоградовых систем, модернизация систем водоснабжения и удаления сточных вод. Кроме того, компании должны будут обеспечивать вооруженные силы страны необходимыми объемами продовольствия и пополнения складских запасов. Также они обязуются в сезонный период обеспечить военнослужащих ВС страны фруктами и овощами. Как подчеркнул замминистра, создание новой системы приведет к созданию новых рабочих мест и повышению заработной платы. Будут также внедрены механизмы по контролю страхования всего процесса на всех его этапах. В процессе будут принимать участие как минимум три компании, которые обязуются обеспечивать армию продовольствием, как в местах дислокации, так и в полевых условиях, а также на передовой. Договоры с частными компаниями будут заключаться на основе прямых переговоров и определением правил игры. В случае успеха программы не исключено и проведение тендерных процедур. Тем самым, как подчеркнул Макар Гамбарян, будут созданы условия для обеспечения ВС качественным и разнообразным продовольствием при сохранении прежних объемов государственного финансирования. Однако, как заметил замминистра, с прошлого года на призыв оборонного ведомства откликнулись всего две компании.