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АрмИнфо.Beeline вновь открыл музей связи после реконструкции. Первыми гостями обновленного музея стали ученики четвертого класса ереванской средней школы имени Чехова. Для школьников была организована экскурсия по компании и музею.
В Музее связи Beeline собраны предметы и материалы, связанные с историей развития телефонной связи в Армении, а также экспонаты, иллюстрирующие внедренные в стране современные технологии связи. Здесь посетители могут ознакомиться с эволюцией телекоммуникационного оборудования связи с начала ХХ века до современных цифровых средств фиксированной, мобильной и интернет-связи.
Экспозиция Музея также позволяет посетителям ознакомиться с интересными страницами из жизни армянских связистов, поможет узнать об их вкладе в дело восстановления связи в зоне землетрясения.
«Из-за масштабных ремонтных работ в головном здании Beeline мы были вынуждены приостановить работу музея, но с сегодняшнего дня с гордостью приглашаем всех желающих посетить наш обновленный музей связи, который теперь значительно вырос как по территории, так и по количеству экспонатов, число которых постоянно растет. К слову, все экспонаты музея, даже те, которые датируются началом XX века – в рабочем состоянии, и посетители могут лично в этом убедиться», - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.
Музей связи Beeline расположен по адресу: Ереван, проспект Азатутян 24/1. Экскурсии бесплатны и проводятся по пятницам, по предварительной договоренности по эл. почте org@beeline.am или по телефону +37410290523.
Отметим, что Музей связи Beeline впервые был открыт в 2012 году. Музей неоднократно присоединялся к международной акции «Ночь музеев», а с экспозицией музея уже ознакомились тысячи посетителей.
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|Посол: Великобритания готова поддержать Армению в развитии законотворчества и демократии
|Спикер Совета Федерации: Запланированное выступление Арарата Мирзояна в Совете Федерации носит исключительный характер
|Министр: Беспристрастный анализ МКГ способствует формированию объективных представлений о сути карабахского конфликта
|В общине Верин Геташен Гегаркуникской области Армении сложилась взрывоопасная ситуация - местные жители захватили малую ГЭС
|ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
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|В Армении стартовала долгосрочная программа, направленная на развитие возможностей электоральных органов
|КГД не намерен осуществлять контроль за выполнением представителями шоу бизнеса своих обязательств по декларированию доходов
|Президент Армении поздравил эмира Кувейта с национальным праздником
|В Котайкской области Армении совершено убийство, возбуждено уголовное дело
|Между МО Армении и МККК подписана программа сотрудничества в сфере международного гуманитарного права
|Бако Саакян принял председателя Следственного комитета РА
|Весной будет проведена аттестация сотрудников Следственного комитета Армении
|Экс-министр обороны Арцаха обвиняет власти НКР в противозаконных действиях: Власти эти обвинения опровергают
|Представитель президента Азербайджана обвинил Армению в эксплуатации азербайджанских природных ресурсов
|Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Армении
|Баку анонсировал подготовку встреч Алиев-Пашинян и Мамедъяров-Мнацаканян
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Турменистана
|Омбудсмен Арцаха выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной Сумгаитских погромов
|Напротив здания правительства Армении мужчина попытался совершить акт самосожжения
|Туркменистан и Афганистан согласовали подходы к активизации сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) генеральный спонсор бизнес-форума “Мой шаг во благо Лорийской области”
|На выставке в Лори Конверс Банк выступил с интересными предложениями
|В Следственном комитете Армении выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь военнослужащего-контрактника
|Посол Армении и министр связи и информационных технологий ИРИ обсудили вопросы повестки визита Пашиняна в Тегеран
|Ашот Овакимян вручил верительные грамоты Милошу Земану
|Редактор Turan: Население Армении в карабахском вопросе придерживается позиции государства и не намерено идти на какие-либо уступки
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|Евгений Сатановский: Повторно накалять "замороженный" Карабах не советую никому, в том числе Баку
|Левон Тер-Петросян: Старые власти намерены поднять волну недовольства и, свергнув правительство, восстановить криминальный режим, в результате чего падут и Карабах, и Армения
|Новый посол США уже на этой неделе приступит к выполнению своей миссии в Армении
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