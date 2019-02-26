Вторник, 26 Февраля 2019 14:24

АрмИнфо.Beeline вновь открыл музей связи после реконструкции. Первыми гостями обновленного музея стали ученики четвертого класса ереванской средней школы имени Чехова. Для школьников была организована экскурсия по компании и музею.



В Музее связи Beeline собраны предметы и материалы, связанные с историей развития телефонной связи в Армении, а также экспонаты, иллюстрирующие внедренные в стране современные технологии связи. Здесь посетители могут ознакомиться с эволюцией телекоммуникационного оборудования связи с начала ХХ века до современных цифровых средств фиксированной, мобильной и интернет-связи.



Экспозиция Музея также позволяет посетителям ознакомиться с интересными страницами из жизни армянских связистов, поможет узнать об их вкладе в дело восстановления связи в зоне землетрясения.

«Из-за масштабных ремонтных работ в головном здании Beeline мы были вынуждены приостановить работу музея, но с сегодняшнего дня с гордостью приглашаем всех желающих посетить наш обновленный музей связи, который теперь значительно вырос как по территории, так и по количеству экспонатов, число которых постоянно растет. К слову, все экспонаты музея, даже те, которые датируются началом XX века – в рабочем состоянии, и посетители могут лично в этом убедиться», - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



Музей связи Beeline расположен по адресу: Ереван, проспект Азатутян 24/1. Экскурсии бесплатны и проводятся по пятницам, по предварительной договоренности по эл. почте org@beeline.am или по телефону +37410290523.



Отметим, что Музей связи Beeline впервые был открыт в 2012 году. Музей неоднократно присоединялся к международной акции «Ночь музеев», а с экспозицией музея уже ознакомились тысячи посетителей.

