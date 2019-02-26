Вторник, 26 Февраля 2019 14:18

АрмИнфо.Позиция ЕС по Карабаху состоит в полной приверженности формату МГ ОБСЕ. Об этом заявил глава Евроделегации в Армении, посол Петр Свитальски 26-го февраля на пресс-конференции.

Глава делегации ЕС напомнил, что на прошлой неделе посредники посетили регион. "Это нелегкая работа и ЕС полностью содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - заявил он.

По словам дипломата, в течение последних месяцев отмечаются положительные сдвиги в данном направлении. "Мы стали свидетелями беспрецедентно низкого числа инцидентов и нарушений режима прекращения огня", - заявил он. Наряду с этим, Петр Свитальски отметил положительный отклик сторон по итогам встреч на уровне лидеров и глав МИД. <Это важно для прогресса. Но сам процесс крайне сложен и хрупок. Мы как внешние партнеры можем довериться посредникам, что мы и делаем>, - отметил европейский дипломат. Вместе с тем, глава делегации ЕС отметил важность контактов между представителями гражданского общества двух стран для восстановления мира в регионе.