Вторник, 26 Февраля 2019 14:18

АрмИнфо. Основные параметры для начала процесса обсуждения о либерализации визового режима с ЕС не изменились. Об этом заявил глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский 26 февраля на пресс- конференции в Ереване.

По словам европейского дипломата, Армения делает конкретные шаги в этом направлении. Однако, как указал посол, надо помнить, что вопрос имеет как политическую, так и практическую стороны. Свою позицию по вопросу, по словам дипломата, должны высказать страны-члены ЕС. "Мы руководствуемся политическим заявлением, закрепленным в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, где сказано, что диалог возможен при наличии хорошо управляемых и безопасных механизмов перемещения людей", - отметил Петр Свитальски.

Как отметил дипломат, в ходе очередного раунда в апреле 2018 года армянская сторона была проинформирована о беспокойстве отдельных членов ЕС в связи с проблемой миграции. "Исходя из этого, сейчас называть какие-то сроки не могу. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини положительно настроены в вопросе начала диалога. Но это станет возможно, если будут даны стабильные гарантии о безопасном перемещении граждан в рамках ЕС", - заявил посол Свитальски.

Отметим, что в начале февраля с.г. председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян касаясь процесса либерализации визового режима с Евросоюзом, подчеркнул, что он замедлился по ряду объективных причин: "В частности, в мае должны состояться выборы в Европарламент", - заметил глава комиссии. На ремарку о том, что предыдущие власти Армении на процесс либерализации виз предусматривали два года, депутат ответил: "Я не могу отметить четкий срок, так как он будет связан с рядом факторов, которые я не могу предугадать прямо сейчас. Никто не может сказать, с какой скоростью процесс будет продвигаться после выборов в Европейский парламент, или с какой скоростью мы сумеем реализовать соответствующие реформы"