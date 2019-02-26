Вторник, 26 Февраля 2019 14:17

АрмИнфо. Борьба с коррупцией чрезвычайно важна, но она должна носить комплексный характер. Такое мнение высказал глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальски 26 февраля на встрече с журналистами.

По словам дипломата, европейские партнеры, рассмотрев программу правительства, отметили четкие посылы, свидетельствующие о готовности властей к противодействию коррупции. При этом, как указал Петр Свитальски, для эффективной реализации борьбы с этим злом, одной только политической воли недостаточно. "Армения нуждается в соответствующих институтах, законодательных изменениях, в формировании общей антикоррупционной культуры", - пояснил посол.

Как отметил глава делегации, если правительство Армении решит обратиться к европейским партнерам за поддержкой в борьбе с коррупцией, то в ЕС готовы содействовать в этом. "Мы настроены конструктивно. Но инициатива всегда должна исходить от армянской стороны", - заявил дипломат. При этом он призвал не питать особых иллюзий, поскольку "процесс долгий и даже бесконечный", и невозможно достичь полного искоренения коррупции.