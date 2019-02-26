Вторник, 26 Февраля 2019 13:45

АрмИнфо.Глава делегации ЕС в РА, посол Петр Свитальски считает, что 2019-й год Армения и Евросоюз начали с высокой политической ноты. Об этом он заявил 26 февраля на пресс-конференции.

По словам посла, начало года ознаменовалось визитом Еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. "Мы готовимся к ряду интенсивных встреч и визитов. В рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве c ЕС (CEPA) ожидаются встречи в Брюсселе и Ереване. Это свидетельствует о том, что двусторонние отношения между РА и ЕС развиваются очень конструктивно, и мы входим в этап динамичного диалога", - заявил дипломат.

Петр Свитальски напомнил, что в конце прошлого года Армения передала партнерам из ЕС "Дорожную карту" действий, вытекающих из Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (СEPA). Документ объемный и содержит сотни практических мероприятий. Он был проанализирован соответствующими службами Еврокомиссии и с соответствующими комментариями и предложениями передан армянской стороне. "Сейчас по документу проходят обсуждения в межведомственных комиссиях, и, думаю, в конце марта у нас будет готовый документ", - указал посол.

Как указал глава Евроделегации в РА, ЕС готовит конкретный пакет содействия для плавной реализации указанной "Дорожной карты". В скором времени, возможно, будет дан старт очередной Twinning программе, направленной на долгосрочное институциональное развитие и поддержку странам-партнерам через сотрудничество, приобретение необходимых навыков и опыта для сближения с законодательством ЕС.

Для реализации посферных программ в рамках CEPA в проект будут привлечены высококвалифицированные консультанты. "Общая картина на сегодня оптимистичная и обнадеживающая", - заявил Петр Свитальски.

Говоря о предстоящем визите премьер-министра Никола Пашиняна в Брюссель, Петр Свитальски отметил, что предстоящая встреча является отличным поводом обсудить рамки сотрудничества. Отметим, что рамочное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября в Брюсселе. Парламент Армении в апреле 2018 года единогласно ратифицировал соглашение.