Вторник, 26 Февраля 2019 13:44

АрмИнфо.Однозначно, что армия должна быть аполитичной, и в этом вопросе со мной солидарен весь состав ВС страны . Об этом в интервью общественному телевидению РА заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос, влияет ли уголовный процесс по делу 1 марта на настроение и имидж высокопоставленного офицерского состава.

"Нельзя однозначно оценивать воздействие на имидж, но однозначно, некоторое воздействие есть и на старший, и высший офицерский состав - учитывая этап предварительного следствия, постоянные вызовы в Специальный следственный комитет и другие структуры. Поэтому некоторое воздействие есть. Армия должна быть аполитичной, так больше продолжаться не могло", - подчеркнул Тоноян, заметив, что сама Конституция и законы предусматривают аполитичность армии и ВС.

После своего назначений на пост министра обороны, по словам Тонояна, он для себя поставил задачу держать ВС страны в стороне от любых политических процессов. "Благодарен премьеру, что по этому вопросу он был солидарен со мной и проявил принципиальность. И последние выборы в нашей стране - яркий пример этому, они продемонстрировали, что мы устанавливаем традиции и держимся в стороне от политических, в частности от электоральных процессов", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

На замечание о том, что к помощи армии прибегают обычно когда внутриполитическая ситуация обостряется, Тоноян заметил, что для таких случаев есть иные структуры, и законодательство все это регулирует. <В законах четко предписано, в каких случаях можно прибегать к помощи ВС>,- отметил министр.

На вопрос, принимала ли армия участие в первомартовских событиях 2008 года, Тоноян подчеркнул, что ВС были вовлечены в рамках своих обязательств. "ВС присутствовали в первомартовских событиях. Выполняли свои обязательства", - отметил министр.

На уточнение, участвовали ли они в неправомерных действиях, Тоноян отметил, что воздержится от каких-либо оценок пока дело находится на этапе предварительного следствия.