Вторник, 26 Февраля 2019 13:43

АрмИнфо. Официальный Баку интенсивно "пробивает" встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказал АрмИнфо зарубежный дипломатический источник, знакомый с текущей ситуацией.

По его словам, азербайджанская сторона уже не первый раз посредством информационных вбросов, пытается добиться организации встречи Алиев-Пашинян. "Более того, еще в январе месяце глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров анонсировал встречу с армянским коллегой Зограбом Мнайцаканяном в феврале текущего года, которая так и не состоялась. Азербайджанской стороне сегодня крайне важно добиться организации встречи на одном из двух вышеуказанных уровней",

- добавил зарубежный дипломат.

Меж тем, официальный Ереван пока еще никак не отреагировал на заявление Баку о подготовке встреч Алиев-Пашинян и Мнацаканян-Мамедъяров.

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам встречи с главами МИД Армении и Азербайджана в Париже 16 января текущего года выступили с заявлением, в котором проинформировали, что на встрече обсуждалась возможность организации саммита между лидерами Азербайджана и Армении с целью придания импульса переговорному процессу.