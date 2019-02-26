Вторник, 26 Февраля 2019 13:14

АрмИнфо.Отправка армянской гуманитарной миссии в Сирию или в любое другое зарубежное государство - правомерно. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя отправку армянской гуммиссии в Сирию и негативную реакцию Вашингтона на данный шаг Еревана.

"Одна страна позитивно реагирует на наш шаг, другая отрицательно, или же заявляет, что не поддерживает эти действия, но это вопрос времени. Со временем всё урегулируется. Наши действия носят исключительно гуманитарный характер", - резюмировал Тоноян.

Отметим, что в начале февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо.

Отправка Арменией гуманитарной миссии в Сирию вызвала негативную реакцию США. Американское посольство распространило заявление госдепа США, в котором Вашингтон раскритиковал данный шаг Еревана. В заявлении также отмечается, что Вашингтон не поддерживает сотрудничество между Арменией и Россией при осуществлении этой миссии.