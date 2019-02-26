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АрмИнфо.Отправка армянской гуманитарной миссии в Сирию или в любое другое зарубежное государство - правомерно. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя отправку армянской гуммиссии в Сирию и негативную реакцию Вашингтона на данный шаг Еревана.
"Одна страна позитивно реагирует на наш шаг, другая отрицательно, или же заявляет, что не поддерживает эти действия, но это вопрос времени. Со временем всё урегулируется. Наши действия носят исключительно гуманитарный характер", - резюмировал Тоноян.
Отметим, что в начале февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо.
Отправка Арменией гуманитарной миссии в Сирию вызвала негативную реакцию США. Американское посольство распространило заявление госдепа США, в котором Вашингтон раскритиковал данный шаг Еревана. В заявлении также отмечается, что Вашингтон не поддерживает сотрудничество между Арменией и Россией при осуществлении этой миссии.
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|Зампред комиссии НС РА по внешним отношениям: Отсутствие Бако Саакяна за столом переговоров лишает смысла весь процесс
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|Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана
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|Посол: Великобритания готова поддержать Армению в развитии законотворчества и демократии
|Спикер Совета Федерации: Запланированное выступление Арарата Мирзояна в Совете Федерации носит исключительный характер
|Министр: Беспристрастный анализ МКГ способствует формированию объективных представлений о сути карабахского конфликта
|В общине Верин Геташен Гегаркуникской области Армении сложилась взрывоопасная ситуация - местные жители захватили малую ГЭС
|ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
|США-КНР: Трамп отложил введение пошлин
|Тереза Мэй: отcрочка смерти подобна
|В Армении стартовала долгосрочная программа, направленная на развитие возможностей электоральных органов
|КГД не намерен осуществлять контроль за выполнением представителями шоу бизнеса своих обязательств по декларированию доходов
|Президент Армении поздравил эмира Кувейта с национальным праздником
|В Котайкской области Армении совершено убийство, возбуждено уголовное дело
|Между МО Армении и МККК подписана программа сотрудничества в сфере международного гуманитарного права
|Бако Саакян принял председателя Следственного комитета РА
|Весной будет проведена аттестация сотрудников Следственного комитета Армении
|Экс-министр обороны Арцаха обвиняет власти НКР в противозаконных действиях: Власти эти обвинения опровергают
|Представитель президента Азербайджана обвинил Армению в эксплуатации азербайджанских природных ресурсов
|Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Армении
|Баку анонсировал подготовку встреч Алиев-Пашинян и Мамедъяров-Мнацаканян
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Турменистана
|Омбудсмен Арцаха выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной Сумгаитских погромов
|Напротив здания правительства Армении мужчина попытался совершить акт самосожжения
|Туркменистан и Афганистан согласовали подходы к активизации сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) генеральный спонсор бизнес-форума “Мой шаг во благо Лорийской области”
|На выставке в Лори Конверс Банк выступил с интересными предложениями
|В Следственном комитете Армении выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь военнослужащего-контрактника
|Посол Армении и министр связи и информационных технологий ИРИ обсудили вопросы повестки визита Пашиняна в Тегеран
|Ашот Овакимян вручил верительные грамоты Милошу Земану
|Редактор Turan: Население Армении в карабахском вопросе придерживается позиции государства и не намерено идти на какие-либо уступки
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