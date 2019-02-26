Вторник, 26 Февраля 2019 13:13

АрмИнфо.ЕС считает, что прошедшие в декабре прошлого года парламентские выборы в Армении были лучшими в истории независимой республики. Об этом заявил 26 февраля на пресс-конференции глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальски.

По его словам, выборы в парламент прошли на высоком уровне, в соответствии с международными стандартами. "Выборы были лучшими в независимой Армении. О результатах говорит и тот факт, что никто не обжаловал итоги выборов, а процесс прошел чисто и гладко. Армения может гордиться проведением справедливых прозрачных выборов", - заявил европейский дипломат.

При этом, как указал посол Свитальски, это не означает, что выборы были идеальными, это отметили также международные наблюдатели. "Это говорит о том, что властям есть над чем поработать", - отметил он, подчеркнув, что судя по программе правительства на будущее 5-летие, кабмин настроен на продолжение реформ в сфере избирательного права. Как указал глава Евроделегации, ЕС готов поддержать усилия правительства Армении в этом направлении.

Напомним, что 9 декабря 2018 года в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. В них принимали участие 9 партий и 2 блока. "В Армении до сих пор не было выборов, как 9 декабря", - заявила на пресс-конференции руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ, посол Урсула Гацек, представляя оценку международной наблюдательской миссии относительно внеочередных парламентских выборов. Как говорилось в предварительном заключении БДИПЧ ОБСЕ, "внеочередные парламентские выборы 9 декабря прошли с соблюдением основных свобод и пользовались доверием широких кругов общественности, что должно быть сохранено во время будущих избирательных реформ. Открытые политические дебаты, в том числе в СМИ, содействовали проведению активной агитационной кампании, несмотря на то, что случаи провокационной риторики в интернете дали повод для озабоченности. Общее отсутствие случаев преднамеренных избирательных нарушений, в том числе взяток и давления на избирателей, сделало возможной реальную конкуренцию". В отчете также отмечается, что, несмотря на короткие сроки, выборы были хорошо организованы, день выборов прошел спокойно и мирно, без давления и запугивания избирателей.