Вторник, 26 Февраля 2019 11:53

АрмИнфо. В 2018 году в Армении в качестве обвиняемых в совершении уголовных преступлений было привлечено 5228 лиц, из которых лишь в отношении 875 или 16,7% в суды были представлены ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных генеральной прокуратурой страны.

Между тем, как сообщает источник, количество лиц, привлеченных в 2018 году в качестве обвиняемых на 368 случаев или на 7% выше показателя года предыдущего. Тем не менее, несмотря на это обстоятельство, удельный вес применения ареста в качестве меры пресечения по сравнению с 2017 годом практически не изменился и оказался в пределах 16,5-16,7%, что означает снижение количества ходатайств о применении данной меры. Из представленных 875 ходатайств суды удовлетворили 808 или 92,3%.

В 2017 году было представлено 803 ходатайства, из которых удовлетворены 727 или 90,5%. Тем самым, показатели удовлетворения судами ходатайств улучшились почти на 2%. Необходимо отметить, что в течение 2018 года решением прокурора мера пресечения в виде ареста была отменена в отношении 51 лица, что на 17 лиц или на 50% больше, чем в 2017 году.