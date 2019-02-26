Вторник, 26 Февраля 2019 11:53

АрмИнфо.Рано утром 26 февраля Служба национальной безопасности Армении задержала 4 сотрудников Государственной контрольной службы РА, двое из которых являются начальниками управлений.

В СНБ данную информацию официально уточнить пока не удалось, однако, согласно муссируемой в СМИ информации, данные чиновники подозреваются в злоупотреблениях при проведении ряда государственных тендеров, попытке присвоения чужого бизнеса. Двое из подозреваемых являются братями по фамилии Адян.

Ранее СМИ также сообщали о том, что в СНБ подготавливают материалы для возбуждения уголовного дела против главы Контрольной службы Давида Санасаряна.