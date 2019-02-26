Вторник, 26 Февраля 2019 11:21

АрмИнфо.Главам МИД Армении и Азербайджану Зограбу Мнацаканяну и Эльмару Мамедьярову, безусловно, есть о чем поговорить на многочисленных встречах. Договариваться пока не о чем. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик, эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов.

"Косвенным доказательством данного тезиса стала так и не состоявшаяся встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана на полях Мюнхенской конференции по безопасности. И это несмотря на то, что оба находились в одно и то же время в столице Баварии. Однако, на первый взгляд, в сложившихся условиях такое отсутствие результата – также своеобразный результат", - считает аналитик.