Вторник, 26 Февраля 2019 11:19

АрмИнфо. Отсутствие президента Арцаха Бако Саакяна за столом переговоров лишает смысла весь переговорный процесс по урегулированию конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель председателя комиссии по внешним отношениям парламента Армении Ованес Игитян.

“В свое время, вытесняя Степанакерт из переговорного процесса тогдашний президент Армении Роберт Кочаряна руководствовался логикой, согласно которой он избирался арцахцами, сам арцахец и потому понимает арцахцев лучше, чем любой политик из Армении. Таким образом, в рамках этой логики он наделил самого себя правом представлять, как народ Армении, так и народ Арцаха. Никол Пашинян в рамках той же логики сегодня заявляет, что, будучи избранным премьером Армении, имеет мандат лишь от народа Армении. Гражданином Арцаха Пашинян никогда не был и в боевых действиях не участвовал”, - подчеркнул он.