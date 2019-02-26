Вторник, 26 Февраля 2019 10:59

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

26 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 улицы 7-30 на садоводческой территории Харберда, площадка N2 в Нубарашене;

10?30-16?30 собственные дома 7-227 на 11-ой улице и жилые дома 67-105 на 9-ой улице Айгестана, прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), частично квартал "Киликия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 улицы Джрашена 3 и 4;

11:00-17:00 жилые дома 12, 12/1, 12/5, 12/2, 12/3, 12/6, 12/7 на ул. Ег.Тадевосяна, жилые дома 16, 18, 20, 22 на ул. Ег. Тадевосяна и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 38а, 34а, 36/1 на пр. Багратуняца, улица Шаумяна 8, жилые дома 82, 84, 86 на ул. Себастия, жилые дома 16, 18, 20, 22 на ул. Андраника, жилые дома 9, 11, 13, 15, 17 на ул. Оганова, улицы Лукашина, Зограпа, улицы Лукашина 1, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?30-16?00 частично село Верин Двин;

11?00-16?00 села Айгепат и Айгезард; частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11?00-15?00 частично улицы Алавердяна, Андраника, Зоравара Вардана и Чалабяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10?00-16?00 частично село Ариндж, частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично 8-ой микрорайон Абовяна;частично село Камарис;

в Гегаркуникской области:

10?00-12?00 микрорайоны 1, 2, 3, 4, 5, улица Дзкнорснери, жилые дома 17, 19 на ул. Саят-Нова, жилые дома 1 на ул. Бабаджаняна, 2 наул.

Саргиса Севанеци, 2 на ул. Грибоедова, военная полиция, ресторан "Арарат", компании "ВТБ- Армения", "АКБА-кредит агриколь банк", супермаркет "Зим" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

10?30-11?30 село Личк;

в Ширакской области:

10:00-14:00 села Арпени и Торосгюх в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

10:00-14:00 село Антарашен;

в Сюникской области:

10:00-12:00 улица Орджоникидзе в городе Мегри;

11:00-15:00 Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис;

11:00-15:30 частично село Тех и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Аравус;

11:00-16:00 село Шамб и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180