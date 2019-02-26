Вторник, 26 Февраля 2019 10:58

АрмИнфо.27 февраля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна- Барда. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

Согласно источнику, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.