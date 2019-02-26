Вторник, 26 Февраля 2019 10:57

АрмИнфо. 25 февраля в Ереване состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна со своим арцахским коллегой Масисом Маиляном.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники высоко оценили регулярные двусторонние встречи и подчеркнули свою готовность активизировать консультации между внешнеполитическими ведомствами в различных областях. В свете 31-ой годовщины карабахского движения собеседники коснулись его истоков, подчеркнув, что оно было направлено на защиту основных прав арцахцев и прав человека, их права свободно жить на своей родине.

Зограб Мнацаканян представил подробности встречи в Давосе премьер-министра РА с президентом Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, встречи министра ИД Армении в Париже со своим азербайджанским коллегой, а также встречи с сопредседателей в рамках их недавнего визита в Ереван.

Собеседники обменялись мнениями по процессу мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта.