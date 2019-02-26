Вторник, 26 Февраля 2019 10:56

АрмИнфо.В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, 26-го февраля по положению на 09:00 часов открыты для легковых автомобилей перевал Варденяц и автодорога

Сотк-Карвачар, а для грузовиков- труднопроходимы. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей, а Управление кризисными ситуациями МЧС РФ по Республике Северная Осетия сообщает, что со стороны России наблюдается скопление автомобилей.