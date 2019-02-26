Вторник, 26 Февраля 2019 10:55

АрмИнфо. 26 февраля и 2 марта на территории Армении ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, с 27 по 28 февраля, а также 1 марта в большинстве регионах страны ожидаются осадки, в горных районах и

предгорьях в виде снега, в долинах - в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Днем 27-го и 28-го февраля температура воздуха постепенно понизится на 8-10 градусов.

В Ереване 26-го февраля, днем 1-го и 2-го марта ожидается погода без осадков. С 27 по 28 февраля, а также ночью 1-го марта ожидаются

осадки, в высокогорных местах города - в виде снега.