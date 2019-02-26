Вторник, 26 Февраля 2019 10:25

АрмИнфо. 6 марта в зале заседаний Европейского парламента состоится конференция "Армянофобия: историческое и современное возрождение". Об этом сообщается в пресс-релизе ЕП, поступившем в АрмИнфо.

Согласно источнику, организатором предстоящего мероприятия выступила депутат Европарламента Элени Теохарус. На конференции планируется

рассмотреть явление армянофобии как явления, а также путей борьбы с ним. В мероприятии примут участие видные представители научных кругов, в том числе историки, политологи, журналисты, правозащитники. "Тема конференции имеет особое значение, поскольку, разрушая стереотипы и борясь с ненавистническими заявлениями, борьба с ксенофобией необходима для проведения успешных переговоров, диалога и подготовки почвы для устойчивого и мирного урегулирования конфликтов", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в сентябре прошлого года, будучи в Степанакерте Элени Теохарус в ходе встречи со спикером карабахского парламента Ашотом Гуляном заявила о своей готовности представлять Арцах своим коллегам, чтобы они в ходе своей работы могли принимать правильные решения.