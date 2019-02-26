Вторник, 26 Февраля 2019 10:24

АрмИнфо.Председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по экономическим вопросам Бабкен Тунян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джудит Фарнворт и советником управления международного развития по линии частного сектора Сели Вулхаусом.

Приветствуя гостей, как сообщает пресс-служба НС РА, председатель комиссии высоко оценил нынешний уровень отношений между двумя странами.

Посол Джудит Фарнворт поздравила Армению с проведением свободных, справедливых и прозрачных выборов, отметив, что Соединенное Королевство, обладая большим опытом парламентского правления, готово поддержать Армению в развитии законотворчества и демократии.

Говоря о важности углублении и развитии армяно-британских связей, Бабкен Тунян выразил благодарность за готовность британской стороны к сотрудничеству.

Посол придала большое значение роли экономической комиссии Национального Собрания РА, поинтересовалась вопросами, связанными с деятельностью малого и среднего бизнеса. Она подчеркнула, что необходимо уточнить политику, проводимую в этой сфере, обеспечив благоприятное поле.

Бабкен Тунян проинформировал посла о том , что недавно был подписан Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий формирование платформы для диалога по МСБ. Целью этого документа является обеспечение стабильного диалога между Национальным собранием и малым и средним бизнесом, выявить препятствия, мешающие развитию МСБ.

Посол Фарнворт оценила инициативу комиссии, предложив принять участие в обсуждениях.