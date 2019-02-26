Вторник, 26 Февраля 2019 10:22

АрмИнфо. Первый со дня избрания рабочий визит председателя Национального Собрания РА в Москву свидетельствует о стратегических отношениях между Россией и Арменией. Об этом накануне, принимая парламентскую делегацию РА, возглавляемую спикером НС Араратом Мирзояном, заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

В этом контексте, как сообщает пресс-служба НС РА, Валентина Матвиенко отметила, что запланированное на 27 февраля выступление Арарата Мирзояна в Совете Федерации носит исключительный характер. Говоря о происходящих в Армении демократических процессах, спикер СФ подчеркнула важность их исключительно мирного характера и соответствия конституционным положениям.

Глава законодательного органа Армении, выразив признательность Валентине Матвиенко за приглашение, высоко оценил уровень многолетнего взаимодействия парламентов двух стран и заверил, что Национальное Собрание РА нового созыва заинтересовано в углублении конструктивного диалога со своими российскими партнерами, включив в повестку армяно-российских союзнических отношений вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Арарат Мирзоян отметил, что уже начались работы по формированию межпарламентских комиссий Национального Собрания 7-го созыва, и выразил надежду, что в ближайшее время будут созданы условия для проведения очередного заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС РА и ФС Российской Федерации, которое в течение года по ряду причин откладывалось.

В ходе обмена мнениями стороны выразили готовность поручить сопредседательство в межпарламентской комиссии вице-спикерам парламентов двух стран. В то же время была подчеркнута важность укрепление отношений на уровне партнерских комиссий законодательных органов государств.