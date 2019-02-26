Вторник, 26 Февраля 2019 10:19

АрмИнфо. Ситуация на границах Армении и Арцаха с Азербайджаном стали предметом обсуждений, состоявшихся накануне между министром обороны РА Давидом Тонояном и руководителем "Международной кризисной группы" (МКГ) по Европе и Центральной Азии Ольгой Оликер.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе встречи глава оборонного ведомства страны представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии противостояния вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Собеседники также обсудили развития переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Давид Тоноян подчеркнул важнось беспристрастного экспертного анализа Международной кризисной группы по нагорно-карабахскому конфликту, который способствует формированию объективных представлений международного сообщества о сути конфликта и происходящих процессах