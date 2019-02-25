Понедельник, 25 Февраля 2019 23:00

АрмИнфо. Отечественный бензин начнут продавать на рынки соседних стран, это стало возможным благодаря ратификации Парламентом поправок к соглашению между Россией и Казахстаном об обороте нефти и нефтепродуктов.

В рамках изменений в двустороннее соглашение «О торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан» от 9 декабря 2010 года был снят запрет на экспорт РК бензина.

Изменения позволят регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на уровне энергетических ведомств двух стран. До этого в республике действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов.

«У нас в этом году от 500 до 650 тыс. тонн бензина будет профицит, он уже ощущается с первого месяца нынешнего года, в связи с чем мы несколько снизили объемы переработки на наших НПЗ в январе и феврале. Мы в конце первого квартала планируем, что начнем экспорт бензина и затем наверстаем те объемы переработки, которые на год себе заложили», – сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

Бюджету будет хорошо

По информации министерства энергетики, в 2019 году на казахстанских НПЗ планируется переработать 17,2 млн тонн топлива, что на 5% больше, чем в 2018 году. По данным Комитета по статистике министерства национальной экономики, казахстанские НПЗ в 2018 году произвели 3,9 млн тонн моторного топлива, дизельного топлива – 4,6 млн тонн, топочного мазута – 2,9 млн тонн.

Объем производства основных видов нефтепродуктов в 2019 году планируется на уровне 12,2 млн тонн, то есть Казахстан переходит на полное самообеспечение бензином. В 2018 году Казахстан наполовину использовал согласованную с Россией квоту по поставкам российского бензина – из 800 тыс. тонн было поставлено 411, 4 тыс. тонн.

«После завершения ратификации и подписания межведомственного протокола Казахстан откроет экспорт бензина в третьи страны. Это положительно отразится на поступлениях в бюджет республики за счет экспортной таможенной пошлины. Кроме того, увеличатся доходы нефтедобывающих компаний страны, а также это позволит окупить инвестиции, вложенные в модернизацию отечественных НПЗ», – отметил Канат Бозумбаев.

Есть рынки сбыта

Как поясняют в Минэнерго, после модернизации НПЗ увеличена глубина переработки нефти, будет производиться бензин и дизель экологических классов К-4 и К-5, что соответствует Евро-4 и Евро-5. Пока странами для экспорта бензина определены три государства Центральной Азии – Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

«Мы видим рынки сбыта, в первую очередь, для Шымкентского НПЗ – Центральную Азию и Афганистан. Конечно, там будет конкуренция с теми же компаниями из РФ, но сильнейший должен в конкуренции побеждать», – пояснил Канат Бозумбаев.

Цены могут вырасти

Аналитик Сергей Смирнов заметил, что в те страны, куда Казахстан хочет продавать бензин, уже его экспортирует Россия, поэтому конкуренция невольно возникнет. Однако Москва не даст Астане демпинговать на этих рынках, убежден эксперт. По его мнению, Казахстан установит цены на уровне российских.

Аналитик подчеркнул, что глава Минэнерго говорил о необходимости экспорта излишков по топливу еще летом 2018 года, а в результате экспорт начнется где-то в конце марта – начале апреля 2019 года.

Радость будет недолгой

На протяжении почти полугода не удавалось согласовать условия поправок в базовое соглашение, а НПЗ были затоварены, необходимо было срочно избавляться от профицита. Это привело к определенному снижению цен на внутреннем рынке, но весьма незначительному, так как производители не хотят работать себе в убыток и выжидали начала экспорта, заметил г-н Смирнов.

Он подчеркнул, что когда начнется продажа бензина в соседние страны, можно ожидать роста цен в Казахстане, потому что рынок начнет постепенно избавляться от профицита.

«Мы сейчас радуемся, что начали экспорт бензина, но как долго это продолжится. Это ключевой вопрос, так как еще в Послании 2014 года глава государства ставил перед Минэнерго задачу подготовить ТЭО четвертого НПЗ, однако этого сделано не было», – пояснил Сергей Смирнов.

Реального понимания нет

Аналитик отметил, что теперь сроки строительства перенесены на 2030 год, мол, по оценкам экспертов, именно к этому времени в Казахстане может возникнуть дефицит ГСМ. Хотя ранее Минэнерго сообщало, что это может произойти еще в 2023 году.

«То есть мы видим, что никакого реального понимания того, как будут обстоять дела на самом деле, в ведомстве нет», – сказал Сергей Смирнов.

По его словам, то, что в богатом нефтью Казахстане не раз возникал топливный коллапс, говорит о том, что Минэнерго практически не занимается планированием, поэтому как долго на рынке будет профицит бензина – предсказать невозможно.

Сравняться с Россией

Эксперт напомнил, что к 2025 году в рамках ЕАЭС будет создан единый энергетический рынок, в рамках которого все цены унифицированы, и, скорее всего, их подгонят под российские. А там цены на АИ-92, к примеру, на 80-100 тенге дороже, чем в Казахстане. Таким образом, ценовые шоки ждут казахстанцев уже в ближайшие годы, считает он.

Поэтому уже сейчас необходимо за счет начавшегося экспорта бензина создавать подушку безопасности и приступать к строительству четвертого НПЗ, убежден эксперт. Три завода модернизировали почти 9 лет, а строительство нового может занять еще больше времени, полагает аналитик.

Топливная независимость

Экономист Петр Своик заметил, что у Минэнерго весьма парадоксальная политика в отношении ГСМ. Долгое время до 30% потребностей внутреннего рынка покрывалось за счет импорта из России, и это всех устраивало, пока несколько раз у РФ не хватило объемов для Казахстана.

Потом начались разговоры о полной топливной независимости, теперь даже об экспорте бензина, продолжил эксперт. Однако, по его словам, Минэнерго не предоставило никаких доказательств, что «пресловутая топливная независимость» обеспечена не на пару лет, а навсегда.

«Представим себе ситуацию, когда модернизированные заводы опять будут нуждаться в ремонте. А это вопрос времени, как я понимаю, никаких резервов мы не создаем, сейчас речь идет о том, что от профицита будем избавляться только за счет экспорта. И вот наступит этот день, у нас на треть, по бензину, как известно, была зависимость от России. То есть может возникнуть ситуация, когда опять придется обращаться в Москву с просьбой продать бензин», – сказал Петр Своик.

Это серьезное достижение

Конечно, выход на экспорт – это серьезное достижение, наконец, нефтяная страна не сидит в период полевых работ и в осенний период, когда наибольшая нагрузка на НПЗ, без бензина, а что-то может и продавать, заметил аналитик.

Но он считает, что есть большая проблема, связанная с тем, что продукты нефтепереработки в Казахстане – это бензин марок А-76, А-80, А-85, и только очень немного – АИ-91-93, АИ-96, дизельное топливо, авиационный и осветительный керосины, печное топливо, сжиженный газ, то есть всего этого с каждым годом будет становиться меньше.

«Поэтому, когда люди удивляются, почему при таком количестве нефти в РК столь дорогой и некачественный бензин, то здесь нет ничего поразительного. Так как нефтеперерабатывающие заводы не загружены и там устаревшее оборудование, то растут затраты и на саму переработку. В результате заводы вынуждены переходить на выпуск наиболее некачественных видов топлива», – прокомментировал Петр Своик.

Вывод из кризисов

Глава фракции КНПК в мажилисе парламента Айкын Конуров заметил, что в Казахстане, скорее всего, сложится ситуация по примеру России, когда продавать топливо на внешних рынках будет выгоднее, чем внутри страны. По его мнению, может сложиться парадоксальная ситуация, сейчас Минэнерго говорит о профиците, но если все ринутся после открытия рынка соседних стран продавать туда, то в самом Казахстане может опять возникнуть дефицит.

«Понятно, что на внутреннем рынке никто не заинтересован в продаже бензина, все-таки государство пытается сдерживать стоимость, а внешние поставки выгодны. Поэтому данный процесс необходимо жестко контролировать, чтобы в итоге не вывезли не только все излишки, но и то, что составляет внутренние потребности. Рынок нефтепродуктов у нас нерегулируемый, поэтому отвечать за рост цен на топливо некому. Чтобы не допускать недовольства населения, здесь постараются сделать так, чтобы бензин не пропал с заправок совсем, из прошлых топливных кризисов все же определенные выводы были сделаны, он просто подорожает», – заключил Айкын Конуров.