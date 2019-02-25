Понедельник, 25 Февраля 2019 22:10

АрмИнфо. В Армении стартовала долгосрочная программа, направленная на развитие возможностей электоральных органов.

Соглашение о содействии в реализации данной программы подписали 25 февраля в Ереване руководитель представительства Программы развития ООН в Армении Дмитрий Марьясин и посол Японии в РА Джун Ямадо.

В то же время, как передает пресс-служба правительства РА, вице-премьер Мгер Григорян и Дмитрий Марьясин подписали документ "Содействие выборным процессам -2", который финансируется правительством Японии ($1 млн) и реализуется программой ПРООН.

Программа нацелена на усиление институционального потенциала Центральной избирательной комиссии путем совершенствования ее структур и модернизации процессов планирования, реорганизации ресурсов, совершенствования внутренних процедур. Предусмотрено также расширить процесс электронного обучения.