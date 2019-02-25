Понедельник, 25 Февраля 2019 20:56

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении не намерен осуществлять контроль за выполнением представителями шоу бизнеса своих обязательств по декларированию доходов. Об этом 25 февраля в ходе организованной Радио Азатутюн видео пресс-конференции заявил председатель КГД Давид Ананян.

"Оставляем все на совести представителей культуры и искусства", - отметил глава ведомства, призвав в то же время шоу-бизнес декларировать свои доходы. "Делать они это должны честно, а мы не собираемся их контролировать", - подчеркнул глава ведомства. В то же время, он не исключил возможности в будущем рассмотреть вопрос и с декларированием доходов тех, кто "заказывает музыку".

Ранее председатель КГД Давид Ананян призвал работников культуры и представителей шоу-бизнеса до середины марта представить годовую налоговую декларацию о доходах. По словам Ананяна, в вопросе выполнения налоговых обязательств нет привилегированных.

Однако на сегодня никто из представителей шоу-бизнеса так и не откликнулся на сентябрьский призыв КГД добросовестно исполнить свои налоговые обязательства. В связи с этим, по словам Ананяна, в настоящее время налоговые инспектора проводят текущие проверки, в том числе посещают рестораны и объекты досуга и призывают в установленным порядке фиксировать выступления представителей шоу-бизнеса. Давид Ананян выразил надежду на то, что до установленного срока - середины марта с.г. налогоплательщики в лице представителей шоу-бизнеса все же успеют задекларировать свои доходы.

Еще 10 сентября 2018 года, на встрече с журналистами глава КГД Давид

Ананян заявллял, что в сфере культуры "в совершенстве" сформирована

культура уклонения от уплаты налогов. "К примеру, у нас есть любимые

певцы и певицы, они пишут и исполняют патриотические песни, но до сих

пор кто-либо из них не представил годовую декларацию о доходах", - сказал председатель КГД, подчеркнув, что данная императива действует уже порядка 25 лет.

Уже в декабре прошлого года КГД выступил с заявлением, в котором призвал представителей шоу-бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность, декларировать свои доходы. В противном случае, налоговое ведомство напоминало, что незаконная предпринимательская деятельность может привести и к уголовной ответственности.