Понедельник, 25 Февраля 2019 19:44

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джабер ас-Сабаху в связи с национальным праздником государства Кувейт.

Поздравив народ Кувейта с праздником, президент РА выразил убеждение в том, что дружеские отношения и дух сотрудничества между двумя

странами являются прочной основой для дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений во имя двух народов.

Отметим, что национальный праздник государства Кувейт (National Day in Kuwait) отмечается 25 февраля. Он установлен в честь создания независимого от британского протектората государства Кувейт и

коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха 25 февраля 1961 года.