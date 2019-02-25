Как передает департамент Следственного комитета РА, в Абовянском следственном отделе предпринимаются все необходимые следственные действия по выяснению убийства 28-летнего парня. 24 февраля в 19.55 на втором поле села Джрвеж был обнаружен труп молодого человека с с огнестрельными ранениями. В Абовянском следственном управлении возбуждено уголовное дело. Личность молодого человека, 1990 г.р. была выявлена в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в ходе предварительного следствия. На месте преступления обнаружены пуля и пистолет. Допрошен ряд лиц в целях выявления ряда обстоятельств. Проводится судебно-медицинская, генетическая и химическая экспертизы трупа.

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