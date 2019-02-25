Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки сотрудничества между Министерством обороны Армении и МККК, а также предстоящие программы. В ходе встречи сторонами была подписана программа сотрудничества в сфере международного гуманитарного права на 2019 год. Документ включает в себя проведение различных курсов, развитие научных и методологических возможностей и повышение осведомленности в сфере международного гуманитарного права. Предусмотрено также проведение мероприятий по интеграции международного гуманитарного права.

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