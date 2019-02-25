|ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
|США-КНР: Трамп отложил введение пошлин
|Тереза Мэй: отcрочка смерти подобна
|В Армении стартовала долгосрочная программа, направленная на развитие возможностей электоральных органов
|КГД не намерен осуществлять контроль за выполнением представителями шоу бизнеса своих обязательств по декларированию доходов
|Президент Армении поздравил эмира Кувейта с национальным праздником
|В Котайкской области Армении совершено убийство, возбуждено уголовное дело
|Между МО Армении и МККК подписана программа сотрудничества в сфере международного гуманитарного права
|Бако Саакян принял председателя Следственного комитета РА
|Весной будет проведена аттестация сотрудников Следственного комитета Армении
|Экс-министр обороны Арцаха обвиняет власти НКР в противозаконных действиях: Власти эти обвинения опровергают
|Представитель президента Азербайджана обвинил Армению в эксплуатации азербайджанских природных ресурсов
|Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Армении
|Баку анонсировал подготовку встреч Алиев-Пашинян и Мамедъяров-Мнацаканян
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Турменистана
|Омбудсмен Арцаха выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной Сумгаитских погромов
|Напротив здания правительства Армении мужчина попытался совершить акт самосожжения
|Туркменистан и Афганистан согласовали подходы к активизации сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) генеральный спонсор бизнес-форума “Мой шаг во благо Лорийской области”
|На выставке в Лори Конверс Банк выступил с интересными предложениями
|В Следственном комитете Армении выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь военнослужащего-контрактника
|Посол Армении и министр связи и информационных технологий ИРИ обсудили вопросы повестки визита Пашиняна в Тегеран
|Ашот Овакимян вручил верительные грамоты Милошу Земану
|Редактор Turan: Население Армении в карабахском вопросе придерживается позиции государства и не намерено идти на какие-либо уступки
|Взгляд из Москвы: Мы в очередной раз убедились в способности Армении помогать людям, нуждающимся в этой помощи
|Евгений Сатановский: Повторно накалять "замороженный" Карабах не советую никому, в том числе Баку
|Левон Тер-Петросян: Старые власти намерены поднять волну недовольства и, свергнув правительство, восстановить криминальный режим, в результате чего падут и Карабах, и Армения
|Новый посол США уже на этой неделе приступит к выполнению своей миссии в Армении
|Пашинян: Наша основная миссия - не дать гражданам разочароваться и внушить веру в собственные силы
|В Ереване пройдет 13-ый фестиваль японских фильмов
|Жирайр Сефилян: Чаша терпения переполнилась
|В административном округе Эребуни произошла очередная перестрелка - три человека госпитализированы
|В Молдове прошли парламентские выборы: первые данные и оценки армянских наблюдателей
|Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей, а для грузовиков - труднопроходимы
|За неделю на территории республики зарегистрировано 450 случаев, из которых 275 - чрезвычайные
|В здании правительственного дома № 1 произошел пожар
|В российских городах прошли митинги памяти Бориса Немцова
|Папа римский требует от церкви бескомпромиссной борьбы с сексуальным насилием
|Георгий Данелия госпитализирован и введен в состояние искусственной комы
|Гуайдо просит мировое сообщество вмешаться в кризис в Венесуэле
|Лавров: Россия не позволит США разговаривать с собой как с учеником
|В Ереване состоялся грандиозный концерт памяти великого композитора Арно Бабаджаняна
|Армия обороны НКР: В период с 17 по 23 февраля ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Премьер-министр Армении в Ванадзоре ознакомился с процессом строительства школы
|Родственники жертв событий 1 марта 2008 года призывают всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр
|Никол Пашинян: Экономическая революция является одной из наших первоочередных задач
|Генерал-майор Армен Абрамян назначен заместителем начальника Службы национальной безопасности Арцах
|Сергей Копыркин: Союзничество России и Армении - гарантия безопасности как для двух стран, так и гарантия безопасности в регионе
|В Армении внедрена новая система защиты прав авиапассажиров
|25 февраля температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го февраля
|МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном условий ядерной сделки
|Заместитель военного комиссара Гегаркуникской области задержан за взятку
|Пашинян провел встречу с Католикосом Всех Армян и Католикосом Великого Дома Киликийского
|ОБСЕ планирует реализовать в регионах Армении программу поддержки женщин находящихся в уязвимом положении
|Официальный представитель МИД России резко одернула азербайджанского журналиста
|Пашинян: Геополитическая и военно-политическая ситуации в регионе не дают возможности жить по логике <лишь бы прожить>
|Скончался французский альпинист, попавший под лавину в Котайкской области
|Акоп Аршакян: Сфера транспорта перейдет в ведение министерства территориального управления Армении
АрмИнфо. Председатель СК РА на месте проанализировал причины количественного роста уголовных дел и дал конкретные рекомендации по улучшению организации работы и эффективности расследования.
Глава Следственного комитета подчеркнул, что руководители территориальных подразделений несут непосредственную ответственность за эффективную организацию предварительного следствия. "За отчетный период наблюдается рост уголовных дел и, как следствие, растет бремя следователей. В таких условиях руководителям подразделений следует пересмотреть методы организации работы на местах. Чтобы облегчить условия работы следователей, необходимо, чтобы отделы и руководители департаментов также приняли на себя рассмотрение некоторых уголовных дел, находящихся под их юрисдикцией. Все вы - следователи, и вам нужно помогать другим вашими профессиональными навыками", - сказал глава СК.
Айк Григорян сообщил сотрудникам следственного управления, что весной будет проведена аттестация, чтобы определить соответствие сотрудников Следственного комитета их профессиональным знаниям и рабочим навыкам. <Ничто не будет принято во внимание, кроме ваших профессиональных знаний. Там не будет никаких уступок. Целью выявления недостатков является не наказание, а повышение эффективности предварительного следствия", - сказал Айк ГРИГОРЯН.
|ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
|США-КНР: Трамп отложил введение пошлин
|Тереза Мэй: отcрочка смерти подобна
|В Армении стартовала долгосрочная программа, направленная на развитие возможностей электоральных органов
|КГД не намерен осуществлять контроль за выполнением представителями шоу бизнеса своих обязательств по декларированию доходов
|Президент Армении поздравил эмира Кувейта с национальным праздником
|В Котайкской области Армении совершено убийство, возбуждено уголовное дело
|Между МО Армении и МККК подписана программа сотрудничества в сфере международного гуманитарного права
|Бако Саакян принял председателя Следственного комитета РА
|Весной будет проведена аттестация сотрудников Следственного комитета Армении
|Экс-министр обороны Арцаха обвиняет власти НКР в противозаконных действиях: Власти эти обвинения опровергают
|Представитель президента Азербайджана обвинил Армению в эксплуатации азербайджанских природных ресурсов
|Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Армении
|Баку анонсировал подготовку встреч Алиев-Пашинян и Мамедъяров-Мнацаканян
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Турменистана
|Омбудсмен Арцаха выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной Сумгаитских погромов
|Напротив здания правительства Армении мужчина попытался совершить акт самосожжения
|Туркменистан и Афганистан согласовали подходы к активизации сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) генеральный спонсор бизнес-форума “Мой шаг во благо Лорийской области”
|На выставке в Лори Конверс Банк выступил с интересными предложениями
|В Следственном комитете Армении выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь военнослужащего-контрактника
|Посол Армении и министр связи и информационных технологий ИРИ обсудили вопросы повестки визита Пашиняна в Тегеран
|Ашот Овакимян вручил верительные грамоты Милошу Земану
|Редактор Turan: Население Армении в карабахском вопросе придерживается позиции государства и не намерено идти на какие-либо уступки
|Взгляд из Москвы: Мы в очередной раз убедились в способности Армении помогать людям, нуждающимся в этой помощи
|Евгений Сатановский: Повторно накалять "замороженный" Карабах не советую никому, в том числе Баку
|Левон Тер-Петросян: Старые власти намерены поднять волну недовольства и, свергнув правительство, восстановить криминальный режим, в результате чего падут и Карабах, и Армения
|Новый посол США уже на этой неделе приступит к выполнению своей миссии в Армении
|Пашинян: Наша основная миссия - не дать гражданам разочароваться и внушить веру в собственные силы
|В Ереване пройдет 13-ый фестиваль японских фильмов
|Жирайр Сефилян: Чаша терпения переполнилась
|В административном округе Эребуни произошла очередная перестрелка - три человека госпитализированы
|В Молдове прошли парламентские выборы: первые данные и оценки армянских наблюдателей
|Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей, а для грузовиков - труднопроходимы
|За неделю на территории республики зарегистрировано 450 случаев, из которых 275 - чрезвычайные
|В здании правительственного дома № 1 произошел пожар
|В российских городах прошли митинги памяти Бориса Немцова
|Папа римский требует от церкви бескомпромиссной борьбы с сексуальным насилием
|Георгий Данелия госпитализирован и введен в состояние искусственной комы
|Гуайдо просит мировое сообщество вмешаться в кризис в Венесуэле
|Лавров: Россия не позволит США разговаривать с собой как с учеником
|В Ереване состоялся грандиозный концерт памяти великого композитора Арно Бабаджаняна
|Армия обороны НКР: В период с 17 по 23 февраля ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Премьер-министр Армении в Ванадзоре ознакомился с процессом строительства школы
|Родственники жертв событий 1 марта 2008 года призывают всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр
|Никол Пашинян: Экономическая революция является одной из наших первоочередных задач
|Генерал-майор Армен Абрамян назначен заместителем начальника Службы национальной безопасности Арцах
|Сергей Копыркин: Союзничество России и Армении - гарантия безопасности как для двух стран, так и гарантия безопасности в регионе
|В Армении внедрена новая система защиты прав авиапассажиров
|25 февраля температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го февраля
|МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном условий ядерной сделки
|Заместитель военного комиссара Гегаркуникской области задержан за взятку
|Пашинян провел встречу с Католикосом Всех Армян и Католикосом Великого Дома Киликийского
|ОБСЕ планирует реализовать в регионах Армении программу поддержки женщин находящихся в уязвимом положении
|Официальный представитель МИД России резко одернула азербайджанского журналиста
|Пашинян: Геополитическая и военно-политическая ситуации в регионе не дают возможности жить по логике <лишь бы прожить>
|Скончался французский альпинист, попавший под лавину в Котайкской области
|Акоп Аршакян: Сфера транспорта перейдет в ведение министерства территориального управления Армении
|Нежелание Баку делать “смелые шаги” может означать выбор в пользу сохранения статус-кво, а не окончательного мира
|Париж: Сен-Жермен-де-Пре, Нотр-Дам де Пари и праздник любви
|Андрей Пятахин: В основе подхода корпоративной социальной ответственности Beeline лежит цифровое образование и развитие экосистемы стартапов
|Колоссальный запас легитимности не помог Николу Пашиняну избежать многолетней зависимости от Москвы
|Франция: фейк-новости и законы, обыски и «желе-жоны»
|Карабахское уравнение. Почему мир, а не война?
|Предпосылок к неким шагам Армении в вопросе Карабаха в отрыве от “исторических предрассудков” пока что нет
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
|Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
|Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
|Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Ален Симонян: Объявлен конкурс на лучший текст для нового гимна Армении
|Прогноз: Реальность натовским перспективам Армении способна придать лишь сдача Карабаха Азербайджану
|Президент Армении в Мюнхене встретился с председателем Фонда братьев Рокфеллер
|Инесса Габаян освобождена от должности председателя Комитета водного хозяйства Армении
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора