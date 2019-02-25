Понедельник, 25 Февраля 2019 19:10

АрмИнфо. Председатель СК РА на месте проанализировал причины количественного роста уголовных дел и дал конкретные рекомендации по улучшению организации работы и эффективности расследования.

Глава Следственного комитета подчеркнул, что руководители территориальных подразделений несут непосредственную ответственность за эффективную организацию предварительного следствия. "За отчетный период наблюдается рост уголовных дел и, как следствие, растет бремя следователей. В таких условиях руководителям подразделений следует пересмотреть методы организации работы на местах. Чтобы облегчить условия работы следователей, необходимо, чтобы отделы и руководители департаментов также приняли на себя рассмотрение некоторых уголовных дел, находящихся под их юрисдикцией. Все вы - следователи, и вам нужно помогать другим вашими профессиональными навыками", - сказал глава СК.

Айк Григорян сообщил сотрудникам следственного управления, что весной будет проведена аттестация, чтобы определить соответствие сотрудников Следственного комитета их профессиональным знаниям и рабочим навыкам. <Ничто не будет принято во внимание, кроме ваших профессиональных знаний. Там не будет никаких уступок. Целью выявления недостатков является не наказание, а повышение эффективности предварительного следствия", - сказал Айк ГРИГОРЯН.