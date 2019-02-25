Понедельник, 25 Февраля 2019 17:18

АрмИнфо. Идет подготовка к проведению встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Trend, об этом сказала в ходе пресс-конференции в понедельник глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что на данный момент нет конкретной информации по срокам встречи. "Работы в этом направлении продолжаются", - добавила она.

При этом Абдуллаева проинформировала о том, что на повестке также очередная встреча глав МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Армении

Зограба Мнацаканяна. По ее словам, данный вопрос обсуждался во время последнего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку. "Азербайджан готов к проведению таких встреч, ориентированных на результат и направленный на освобождение своих оккупированных территорий и обеспечение возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли", - сказала Абдуллаева.

Отметим, что последний раз лидеры Армении и Азербайджана встречались на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Встреча была спонтанной без участия минских посредников.