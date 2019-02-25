Понедельник, 25 Февраля 2019 17:18

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 февраля провел телефонный разговор с президентом Турменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА. в ходе разговора стороны обсудили вопросы, касающиеся развития и расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах. Никол Пашинян и Гурбангулы Бердымухаммедов подчеркнули важность реализации работ, направленных на стиулирование торгово-экономических связей между Арменией и Туркменистаном. В этом конексте собеседники указали на необходимость активизации армяно-турменской межправительственной комиссии.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, наряду с этим, подчёркивалась важная роль взаимодействия в гуманитарно-культурной области, выступающего неотъемлемым фактором упрочения уз дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

В завершение беседы Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выразили уверенность, что плодотворный межгосударственный диалог будет и впредь динамично развиваться, наполняясь конкретным содержанием.