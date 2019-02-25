Понедельник, 25 Февраля 2019 17:17

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной резни армян в Сумгаите, организованной в феврале 1988-го года Азербайджаном. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе офиса Омбудсмена Арцаха.

Так, Бегларян в своем заявлении напомнил, что после состоявшегося в феврале 1988-го года в Арцахе мирного митинга с требованием о воссоединении с Арменией, 27-29 февраля в городе Сумгаит власти советского Азербайджана организовали и осуществили массовую резню армянского населения, сопровождавшуюся особой жестокостью, истязаниями, изувечением, сжиганием живых и уже убитых людей, групповым изнасилованием. По его словам, 18 000 сумгаитских армян подверглись насилию только из-за их национальной принадлежности, вследствие чего были массово нарушены права армян на жизнь, на ограждение от пыток и дискриминации, на свободу и безопасность, на собственность, на справедливое судебное разбирательство, и многие другие права. "Резня армян в Сумгаите была организована на государственном уровне, о чём свидетельствует множество фактов. Во время митингов перед массовыми погромами городские власти толкали собравшуюся толпу на открытое насилие, которое в последующие дни переросло в жестокие действия против армян в соответствии с заранее составленными списками адресов их проживания. Имеются многочисленные факты и доказательства, что азербайджанская полиция не только абсолютно бездействовала, но и во многих случаях содействовала и направляла группы человекоубийц. Хотя город Сумгаит находился всего в 25-ти километрах от столицы Баку, советская армия вмешалась и остановила резню только через три дня. 1988 году генеральный прокурор Азербайджанской ССР Ильяс Исмаилов объявил: "Виновники, подстрекавшие людей к погромам (в Сумгаите), в данный момент сидят в Милли Меджлисе (в парламенте Азербайджана), нося в карманах депутатские мандаты" (источник: газета "Зеркало", Азербайджан, 21.02. 2003г.)", - напомнил арцахский защитник прав человека. Бегларян также констатировал, что власти Азербайджана и СССР приложили все усилия, чтобы скрыть основные случаи убийств, официально представив только имена 26 жертв. "О произошедших событиях Европейский парламент принял 7 июля 1988-го года осуждающую массовую резню армян Азербайджана резолюцию, в которой говорится: "Принимая во внимание тот факт, что Нагорный Карабах исторически являлся частью Армении, что более 80% его населения - армяне, что этот район аннексирован Азербайджаном в 1923-ем году, что в феврале 1988-го армяне пострадали от зверств, учиненных в азербайджанском городе Сумгаит; принимая во внимание тот факт, что ухудшение политической ситуации, приведшей к массовым убийствам армян в Сумгаите и убийствам в Баку, опасно для армян, проживающих в Азербайджане, (Европарламент) осуждает зверство и насилие, осуществленные по отношению к армянам, выражавшим свое несогласие в Азербайджане". Кроме того, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров отметил: "Если раньше кто-то сомневался, что Нагорный Карабах должен принадлежать Азербайджану, то после этой трагедии никто не имеет морального права утверждать, что он должен" (источник: открытое письмо М. Горбачеву, "Независимая газета", 27.10.1992г.). Более подробные факты и комментарии по поводу резни в Сумгаите можно найти на сайте karabakhrecords.info", - говорится в заявлении Бегларяна. По его словам, преступление против человечества, организованное в Сумгаите, стало ответом на мирные демонстрации арцахских армян, направленные на реализацию права народов на самоопределение. "Кроме того, азербайджанские власти, имея пример армянонаселенного Нахиджевана, продолжали проводить разработанную ими политику этнической чистки армян, которая особенно усилилась после сумгаитских событий. В рамках данной политики в период с 1988-го по 1990-ые годы в азербайджанских городах Кировабад, Баку и в ряде других городов, а также в Нагорно-Карабахской автономной области с ведома и при попустительстве властей СССР были убиты тысячи и насильственно переселены около 500 000 армян. В последующие годы (в том числе во время азербайджано-карабахской войны 1991-1994 годов) Азербайджан продолжал политику этнической чистки армян, которая, согласно нашему анализу, полностью соответствует правовой формулировке геноцида, установленной Конвенцией ООН 1948- го года "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Более того, наши исследования показывают, что помимо депортации сотен тысяч армян Азербайджана, их права на собственность, свободное передвижение и ряд других прав продолжают оставаться нарушенными, и многие по сей день несут на себе физические, психологические и материальные последствия этой политики", - подчеркнул Бегларян. Омбудсмен Арцаха напомнил, что совершенные преступления по сей день не получили соответствующей правовой оценки и фактически остались безнаказанными, одним из последствий чего является проводимая в настоящее время Азербайджаном официальная политика армяноненавистничества. По его словам, жертвами этой политики продолжают становиться не только бывшее армянское население Азербайджана и граждане Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), но и все армяне, а также иностранцы, посещающие Арцах.

Бегларян указал на то, что активная стадия проявления армянофобии в азербайджанском обществе была зафиксирована и в апреле 2016-го года - в период широкомасштабного нападения Азербайджана на Арцах. " В 2016-ом году в рамках своей миссии по установлению фактов Защитник прав человека представил специальный доклад об убийствах, обезглавливании, пытках и других случаях военных преступлений и нарушений прав человека в отношении гражданских лиц и военнослужащих Арцаха. Примечательно, что азербайджанские военнослужащие, совершившие такие преступления, были впоследствии вознаграждены и поощрены со стороны властей Азербайджана", - указал Бегларян в заявлении.

В этой связи Омбудсмен Арцаха призывал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку совершенному в Сумгаите в феврале 1988-го года насилию, в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, а также принять эффективные меры по прекращению проводимой антиармянской политики. "Этот путь расовой ненависти не только противоречит хорошо известным принципам международного права, но и все больше отдаляет два народа от разрешения конфликта и установления стабильного мира", - резюмировал защитник прав человека.