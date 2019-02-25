Понедельник, 25 Февраля 2019 16:47

АрмИнфо. На прошлой неделе в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, прибывшим в Туркменистан с официальным визитом.

Как сообщает Государственное информагенство Трукменистана, на встрече, проходившей в атмосфере взаимопонимания и доверия, Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани обсудили ключевые направления туркмено-афганского сотрудничества, уделив особое внимание ходу реализации достигнутых ранее договорённостей и перспективам дальнейшего развития взаимовыгодного партнёрства.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил партнёрство двух стран в рамках авторитетных международных структур и, в первую очередь, Организации Объединённых Наций. Туркменистан признателен Афганистану за поддержку инициатив, выдвигаемых нашим государством с трибуны ООН. В частности, соседняя страна неоднократно становилась коспонсором принятых Генеральной Ассамблеей ООН по предложению туркменской стороны Резолюций по энергетической безопасности и устойчивой транспортной системе.

Обозначив главным вопросом обеспечение прочного и долговременного мира, устойчивого развития и безопасности в регионе, лидер нации выразил уверенность, что тесное и плодотворное туркмено-афганское сотрудничество станет одним из ключевых условий для достижения данной цели и активизации позитивных региональных процессов.

Обеспечения безопасности в регионе можно добиться только в результате непримиримой борьбы с терроризмом, и Туркменистан готов к продолжению двустороннего сотрудничества в этом направлении и совместной работе с международными организациями. Решающим фактором в данном вопросе является комплексная реализация Глобальной контртеррористической стратегии ООН, подчеркнул Президент Туркменистана. «Наша страна призывает к партнёрству все государства и международные структуры, заинтересованные в более тесном взаимодействии на основе принятых документов, в частности, Ашхабадской декларации 2011 года и Совместного плана действий для Центральной Азии». Говоря об этом, Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что Туркменистан и Афганистан будут и впредь как на двусторонней, так и на многосторонней основе вести непримиримую борьбу с наркотрафиком, трансграничной организованной преступностью и другими незаконными действиями.

При этом акцент был сделан на претворении в жизнь важных совместных проектов, имеющих большое значение для благополучия всего региона, в числе которых – строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и формирование транзитно-транспортных коридоров.

Как известно, осуществляя в данном направлении планомерную работу, Туркменистан инициировал ряд важных региональных проектов, которые уже воплощаются в жизнь. Так, год назад при участии лидеров двух стран был дан старт новому этапу строительства магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Тогда же был заложен фундамент линий электропередачи и оптико-волоконной связи по направлению Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также введена в эксплуатацию железная дорога Серхетабат-Тургунди.

Вместе с тем, сегодня открываются новые возможности для других совместных проектов, в частности, местного значения. Например, можно было бы своими силами наладить транспортировку туркменского природного газа по прежнему газопроводу Келиф-Шыбырган. Соответствующие переговоры уже проведены между профильными отраслевыми ведомствами двух стран.

Активно развивается двустороннее сотрудничество и в отрасли электроэнергетики, отметил туркменский лидер. В прошлом году была сдана в эксплуатацию линия электропередачи Рабаткашан-Калайнау. Такую же ЛЭП планируется построить по направлению Хамяп-Гаркын.

Важнейшей задачей сегодняшнего дня является привлечение Афганистана к проектам создания в регионе масштабной транспортной инфраструктуры. Как уже отмечалось, был успешно реализован проект железнодорожного сообщения Серхетабат-Тургунди, и Туркменистан готов к началу переговоров о продолжении строительства этой стальной магистрали до города Герат.

Сейчас на железнодорожной станции Акина ведётся прокладка 10-километрового участка. Туркменская сторона также готова к рассмотрению вопроса подготовки технико-экономического проекта продолжения строительства этой железной дороги до города Андхой.

Активно и целенаправленно ведётся пятистороннее сотрудничество по реализации проекта Лазурит. В целях согласования всех вопросов формирования этого важнейшего транспортного коридора планируется продолжить систематические встречи министров транспорта стран-участниц данного проекта. Пользуясь случаем, лидер нации поблагодарил высокого гостя за большое внимание, уделяемое этому проекту, и за его поддержку.

Что касается туркмено-афганского сотрудничества в торгово-экономической сфере, то здесь отмечаются неплохие показатели. Так, в 2018 году взаимный товарооборот составил около 684 миллионов долларов США, что намного выше в сравнении с аналогичным показателем 2017 года. Вместе с тем, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость начать поиски возможностей для значительного увеличения объёмов и диверсификации товарооборота, а также более активно привлекать к экономическому партнёрству представителей малого и среднего предпринимательства.

Высказавшись за наращивание двусторонних бизнес-контактов, глава государства отметил, что следует наладить различные виды совместной кооперации по производству промышленных товаров, в сельском хозяйстве, сфере услуг и в других отраслях. Нам есть, что предложить друг другу, учитывая обоюдный многовековой опыт и традиции в ведении взаимной торговли и предпринимательства, сказал туркменский лидер. В этой связи деловые структуры двух стран должны действовать с большей активностью, чаще проводить совместные бизнес-форумы, организовывать выставки туркменских и афганских товаров. Взаимодействию на данном направлении будет оказана всемерная поддержка.

В этом аспекте необходимо также усилить работу Межправительственной туркмено-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в полной мере использовать её потенциал, искать новые пути и направления продуктивного партнёрства.

Как отметил далее туркменский лидер, в ходе переговоров была изложена точка зрения Туркменистан на обстановку в Афганистане. Мы уверены, что политической стабильности в этой стране можно добиться только мирным путём, посредством переговоров. Бесспорно, что данный вопрос не решить силовым методом. В этом контексте Туркменистан как нейтральное государство, неоднократно заявлял о готовности предоставить все необходимые условия для организации прямых переговоров между Правительством Афганистана и всеми заинтересованными афганскими сторонами. Сегодня эта позиция нашей страны была вновь подтверждена.

Мы также уверены, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, что привлечение Афганистана к масштабным экономическим и инфраструктурным проектам международного и регионального уровня является основным условием достижения мира и единства в этой стране. Будучи твёрдо убеждён в этом, Туркменистан в последние годы инициировал множество крупных проектов в области энергетики, транспорта и коммуникаций с участием афганской стороны.