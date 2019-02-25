Понедельник, 25 Февраля 2019 16:19

АрмИнфо. 25 февраля прошел под знаком кадровых назначений. В первой половине дня стало известно, что депутаты согласовали кандидатуру Аскара Мамина на должность нового премьер-министра страны.

Затем профильные Комитеты Мажилиса Парламента рассмотрели кандидатуры министров. Вместе с тем, Глава государства подписал Указ о реорганизации трех министерств: Министерство информации и коммуникаций упразднено; Министерство общественного развития реорганизовано – ведомство преобразовано в Министерство информации и общественного развития; Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности преобразовано в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Новый состав Правительства Республики Казахстан выглядит следующим образом:

Премьер-министр - Аскар Мамин

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов - Алихан Смаилов

Заместитель премьер-министра - Женис Касымбек

Заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова

Министр иностранных дел - Бейбут Атамкулов

Министр обороны - Нурлан Ермекбаев

Министр внутренних дел - Ерлан Тургумбаев

Министр информации и общественного развития - Даурен Абаев

Министр юстиции - Марат Бекетаев

Министр здравоохранения - Елжан Биртанов

Министр культуры и спорта - Арыстанбек Мухамедиулы

Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности - Аскар Жумагалиев

Министр энергетики - Канат Бозумбаев

Министр национальной экономики - Руслан Даленов

Министр труда и социальной защиты населения - Бердибек Сапарбаев

Министр индустрии и инфраструктурного развития - Роман Скляр

Министр образования и науки - Куляш Шамшидинова

Министр сельского хозяйства - Сапархан Омаров

Председатель Национального банка - Ерболат Досаев

Напомним, 21 февраля Президент Казахстана сделал заявление, в котором объявил об отставке Правительства. «Считаю, что Правительство должно уйти в отставку. Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач... Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики», - заявил Нурсултан Назарбаев.