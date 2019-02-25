Понедельник, 25 Февраля 2019 16:14

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Глава государства подписал Указ о назначении А. Мамина Премьер-Министром РК», - говорится в сообщении пресс-службы Акорды в Твиттере.

Как сообщалось ранее, Президент РК принимает участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента РК. Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение Мажилиса кандидатуру Аскара Мамина на должность Премьер-Министра РК. Мажилис Парламента РК одобрил кандидатуру Аскара Мамина на должность Премьер-Министра РК.

Аскар Узакпаевич Мамин родился 23 октября 1965 года. В 1987 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель. В 2003 году - Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «экономист». Опыт работы: 1987-1988 годы - монтажник треста «Целинтяжстрой»; 1988-1991 годы - служба в органах управления внутренних дел Целиноградского облисполкома; 1991-1993 годы - заместитель генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана; 1993-1996 годы - генеральный директор СП «Интер-Ишим»; 1996-2000 годы - первый заместитель акима города Акмола (Астана); 1998-2000 годы - заместитель председателя административного совета Акмолинской СЭЗ; 2000-2002 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; 2000-2001 годы - председатель комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; 2002-2003 годы - генеральный директор ТОО «Инком-Астана»; 2003-2004 годы - первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан; 2005-2006 годы - министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; 2006-2008 годы - аким Астаны; С апреля 2008 года по сентябрь 2016 года - президент АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы»; С сентября 2016 года - первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан. С 21 февраля 2019 года - исполняющий обязанности Премьер-Министра РК.